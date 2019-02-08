نديم الجميل: جورج زريق دليل على مستوى اليأس غير المسبوق الذي وصل إليه اللبنانيون

شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "جورج زريق هو دليل قاطع جديد على مستوى اليأس غير المسبوق الّذي وصل إليه اللبنانيون".
وكان قد توفي زريق بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة بكفتين، إحتجاجًا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لنقل ابنته من المدرسة التّي تدرس فيها إلى مدرسة أُخرى، وذلك بسبب سوء وضعه المادي وتراكم الأقساط المدرسية المتوجّبة عليه.
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