أكد الأمين الفخري حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس إده أنه "لا يوجد لدينا صداقات دائمة أو خصومات دائمة"، مشيراً إلى "أننا نريد تحسين وضع لبنان وحين نستطيع أن نتعاون سنتعاون وحين لا نوافق سننتقد".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح أنه "إذا نظرنا إلى الطبقة السياسية فسنراها مقسومة بين أمراء ورجل أعمال وليس من الخطأ أن يترك شخص عمله الخاص ليعمل من أجل الشأن العام".
كانت هذه تفاصيل خبر كارلوس إده: لا يوجد لدينا بالكتلة الوطنية صداقات دائمة أو خصومات دائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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