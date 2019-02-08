مبارك: عودة لبنان على لائحة دول السياحة الدينية يعني اعفاءه من صفة الدولة الارهابية

علق مدير معهد الدكتوراه في "​جامعة الحكمة​" المونسينيور ​​كميل مبارك​ على زيارة زار وفد من الوكالة ​الفاتيكان​ية للسياحة الدينية والحاج ​بيروت​ لدفع الترتيبات الخاصة بعودة الوكالة الى ​لبنان​ وادراجه في لائحة دول ​السياحة الدينية​ بعد انقطاع امتد لسنوات، قائلا: "هناك لجنة حبرية في الفاتيكان تهتم بالاماكن الدينية في ​العالم​ وعلى الدول أن تسعى لادخال نفسها للوائح المخصصة لهذا الامر".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر مبارك أن "ما قامت به الفاتكيان هي خدمة ليس فقط لاعلان قداسة لبنان بل خدمة ن للشعب اللبناني و​الدولة اللبنانية​ لأن هذا يدل على أن الامن في لبنان أصبح يسمح لنأتي إليه أنها وألغت عن لبنان صفة الدولة الارهابية".