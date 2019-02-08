علق مدير معهد الدكتوراه في "جامعة الحكمة" المونسينيور كميل مبارك على زيارة زار وفد من الوكالة الفاتيكانية للسياحة الدينية والحاج بيروت لدفع الترتيبات الخاصة بعودة الوكالة الى لبنان وادراجه في لائحة دول السياحة الدينية بعد انقطاع امتد لسنوات، قائلا: "هناك لجنة حبرية في الفاتيكان تهتم بالاماكن الدينية في العالم وعلى الدول أن تسعى لادخال نفسها للوائح المخصصة لهذا الامر".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر مبارك أن "ما قامت به الفاتكيان هي خدمة ليس فقط لاعلان قداسة لبنان بل خدمة ن للشعب اللبناني والدولة اللبنانية لأن هذا يدل على أن الامن في لبنان أصبح يسمح لنأتي إليه أنها وألغت عن لبنان صفة الدولة الارهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك: عودة لبنان على لائحة دول السياحة الدينية يعني اعفاءه من صفة الدولة الارهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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