كيدانيان: لبنان أصبح من الاوجه السياحية للحجاج المسحيين في العالم

علق وزير السياحة ​أفيديس كيدانيان​ على زيارة زار وفد من الوكالة الفاتيكانية للسياحة الدينية والحاج ​بيروت​ لدفع الترتيبات الخاصة بعودة الوكالة الى ​لبنان​ وادراجه في لائحة دول ​السياحة الدينية​ بعد انقطاع امتد لسنوات، قائلا: "لدينا مقومات للسياحة الدينية وفي ​البيان الوزاري​ الجديد ذكرت السياحة الدينية وأن هناك الكثير من الوجهات السياحية للحجاج المسيحيين".

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