نفى الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، "وجود أي علاقات لسلطات بلاده مع "​حزب الله​" لكن ​فنزويلا​ تستضيف كثيرا من اللبنانيين الذي يقيمون هنا"، مشددا على أن "فنزويلا قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها"، مشيراً إلى ان "فنزويلا قادرة على حماية نفسها بذاتها، وهي لا تحتاج إلى أي مجموعات مسلحة للدفاع عنها".

كانت هذه تفاصيل خبر مادورو نفى أي علاقة مع "حزب الله": قادرون على الدفاع عن أنفسنا بقواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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