روني لحود: نستقبل طلبات المواطنين ولا أولوية لأحد ونأمل أن تسير الملفات العالقة

أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​، "أنّنا نستقبل طلبات المواطنين، ولكن نتمنّى عليهم عدم دفع "رعبون"، قبل التأكّد من أنّ المصرف سيسير بالبيان الجديد الّذي أصدره مؤخّرًا".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "عدد مقدّمي الطلبات ليس كبيرًا، لأنّ التعميم صدر الأسبوع الماضي، ونتوقّع أن يرتفع العدد مع الأيام المقبلة"، مركّزًا على أنّ "​الفائدة​ العالية لا تناسب الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وأكّد لحود أنّ "لا أولوية لأحد على الآخر، بل من مقدّم في وقت سابق سيحصل على القروض قبل غيره، وأملنا أن تسير الملفات الّتي كانت عالقة".