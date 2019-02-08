أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، "أنّنا نستقبل طلبات المواطنين، ولكن نتمنّى عليهم عدم دفع "رعبون"، قبل التأكّد من أنّ المصرف سيسير بالبيان الجديد الّذي أصدره مؤخّرًا".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "عدد مقدّمي الطلبات ليس كبيرًا، لأنّ التعميم صدر الأسبوع الماضي، ونتوقّع أن يرتفع العدد مع الأيام المقبلة"، مركّزًا على أنّ "الفائدة العالية لا تناسب الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وأكّد لحود أنّ "لا أولوية لأحد على الآخر، بل من مقدّم في وقت سابق سيحصل على القروض قبل غيره، وأملنا أن تسير الملفات الّتي كانت عالقة".
كانت هذه تفاصيل خبر روني لحود: نستقبل طلبات المواطنين ولا أولوية لأحد ونأمل أن تسير الملفات العالقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.