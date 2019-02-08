الغريب: يجب إخراج موضوع النازحين من التجاذبات السياسية

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ "أنني لن أتحدث حاليا بموضوع الوزير السابق ​معين المرعبي​ وسأستلم الوزارة الإثنين ولا تعنيني الأمور البروتوكولية"، مشيراً إلى أنه "يجب إخراج موضوع النازحين من التجاذبات السياسية وهو ملف وطني بامتياز".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت الغريب إلى أن "العودة الآمنية نعني بها العودة الكريمة للنازحين وحتى حل العقبات مع الجانب السوري لن نبادر بأي عودة عشوائية للنازحين"، مشدداً على أنه "حين سأزور ​سوريا​ لن أزورها سراً لكن أمام الإعلام".