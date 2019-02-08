"الحزب الشيوعي" استنكر إقدام المواطن جورج زريق على حرق نفسه

استنكر الحزب الشيوعي اللبناني في الشمال في بيان "ما جرى لشهيد لقمة العيش بو عزيزي لبنان، جورج زريق الذي عبر عن إدانته لأحد مظاهر الرأسمالية المتوحشة بحرق نفسه بعدما ضاقت له سبل الحياة ولم يعد باستطاعته إعالة عائلته وتعليم أولاده".
ورأى أنها "رسالة صارخة إلى الطبقة السياسية بكافة مكوناتها إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا ما استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه من استهتار بحقوق الشعب وهي رسالة أيضاً إلى الشعب اللبناني وقواه الحية بأن تستنفر قواها وأن تستمر بتجميع صفوفها امام ما يحاك لهذا الوطن من دسائس ومؤامرات وصفقات ومشاريع خصخصة وضرب القطاع العام بالفساد المستر وتحديداً التعليمي منه داعين الجميع لتحمل مسؤولياتهم وكذلك اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يخالف القانون ويستهتر بحقوق المواطنين والطبقات الفقيرة والمحرومة".
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