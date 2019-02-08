"الحزب الشيوعي" استنكر إقدام المواطن جورج زريق على حرق نفسه

استنكر الحزب الشيوعي ال​لبنان​ي في ​الشمال​ في بيان "ما جرى لشهيد لقمة العيش بو عزيزي لبنان، جورج زريق الذي عبر عن إدانته لأحد مظاهر الرأسمالية المتوحشة بحرق نفسه بعدما ضاقت له سبل ​الحياة​ ولم يعد باستطاعته إعالة عائلته وتعليم أولاده".

ورأى أنها "رسالة صارخة إلى الطبقة السياسية بكافة مكوناتها إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا ما استمر ​الوضع الاقتصادي​ على ما هو عليه من استهتار بحقوق الشعب وهي رسالة أيضاً إلى ​الشعب اللبناني​ وقواه الحية بأن تستنفر قواها وأن تستمر بتجميع صفوفها امام ما يحاك لهذا الوطن من دسائس ومؤامرات وصفقات ومشاريع خصخصة وضرب ​القطاع العام​ ب​الفساد​ المستر وتحديداً التعليمي منه داعين الجميع لتحمل مسؤولياتهم وكذلك اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يخالف القانون ويستهتر بحقوق المواطنين والطبقات الفقيرة والمحرومة".