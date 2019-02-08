الفرزلي: مسار الحكومة ايجابي والاهم هو الملف الاقتصادي

أكد نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني أن "مسار ​الحكومة​ ايجابي ولا يمكن للقوى الممثلة الا ان يكون مسارها ايجابي"، مشيرا الى أن "الاهم هو الملف الاقتصادي وكل المواضيع تشكل تحديا للحكومة".

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