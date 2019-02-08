الحريري: لبنان متمسك بالقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على الحدود

أكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، خلال لقائه قائد قوات ​الأمم المتحدة​ العاملة في ​لبنان​ الجنرال ستيفانو ​ديل كول​ أن "لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام ​الخط الأزرق​ على حدوده الجنوبية.

ولفت الى أن "​الجيش اللبناني​ المولج وحده الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه يتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق ​القرار 1701​ من الجانب اللبناني، وعلى الأمم المتحدة ان تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات اليومية التي تقوم بها ​إسرائيل​ للأجواء و​المياه​ الإقليمية اللبنانية".

واعتبر الحريري أن "التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ اكثر من 12 عاما، وأن على ​المجتمع الدولي​ أن يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701".