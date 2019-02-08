تأجيل محادثات "تبادل الأسرى" بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن ممثلون عن الحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثي، تأجيل محادثات اتفاق تبادل الأسرى إلى الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان وفد الحكومة اليمنية في الأردن، أكد اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى مع ميليشيات الحوثي، بدءًا من اليوم ولمدة شهر.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن عضو وفد الحكومة الشرعية يحيى الحاسر، قوله: "إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، منها حصر وانتشال الجثامين"، لافتًا إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.

وتواصلت لليوم الرابع في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدي الحوثيين والحكومة الشرعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وقال مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث، إن اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق.