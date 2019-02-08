ترامب يستقبل مستشار النمسا في البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار النمساوي زباستيان كورتس في البيت الأبيض بواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم ترامب سارا ساندرز اليوم الجمعة، إن اللقاء مع "أحدث رؤساء الحكومات سنا في أوروبا" سينعقد في العشرين من فبراير الجاري.

وأضافت ساندرز أن محادثات خاصة بين الزعيمين ستجرى أولا ثم يلتقي الجانبان في دائرة أوسع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والنمسا ترغبان في مناقشة موضوعات منها الصراعات الدولية وقضايا الجوار الأوروبي.

كذلك من المقرر أن تتناول المحادثات قضايا اقتصادية وقضايا الطاقة.

يؤيد ترامب القوى السياسية المحافظة في أوروبا وقد عبر مرار عن ذلك التأييد واصفا إياه بأنه إيجابي.

كما يسير كورتس من خلال سياسته المقيدة للهجرة على خط ترامب.

وكان ترامب انتقد مرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب سياسة الهجرة التي تنتهجها، ووصف هذه السياسة بأنها مغالية في الليبرالية.