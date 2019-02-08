روسيا: لن نرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو لن ترسل مراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة في أوكرانيا، مبررة ذلك بدواع أمنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "أن المكتب المعني بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي تلقى بلاغا رسميا من وزارة الخارجية الأوكرانية حول رفض كييف اعتماد مواطنين روس كان من المقرر وصولهم إلى أوكرانيا في أقرب وقت لمتابعة الانتخابات الرئاسية في هذا البلد ضمن بعثة المراقبة التابعة للمكتب.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار كان متوقعا وسط تصريحات متكررة من قبل كبار المسؤولين الأوكرانيين وإقدام برلمان البلاد على تبني تشريعات تحظر على المواطنين الروس المشاركة في مراقبة أي انتخابات في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن غياب المراقبين الروس في أوكرانيا أثناء انتخاباتها الرئاسية المقررة في 31 مارس المقبل، إضافة إلى حرمان ملايين المواطنين الأوكرانيين من إمكانية الإدلاء بأصواتهم داخل أراضي روسيا، يضع موضع الشك شفافية نتائج الاقتراع القادم وموضوعية نتائجه.

وحثت الوزارة شركاء موسكو الدوليين، وخاصة الدول الغربية، على اتخاذ موقف مبدئي إزاء تصرفات السلطات الأوكرانية ومطالبتها بالعودة إلى القانون الدولي.

وصدق البرلمان الأوكراني، أمس الخميس، على مشروع قانون يمنع كل شخص يحمل جنسية دولة صنفها البرلمان دولة معتدية أو دولة احتلال، من القيام بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في البلاد.