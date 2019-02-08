محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تفتـتح ميرفـت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضـة للسـياحة والفـنادق، الأحد المقبل، فرعي شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو-بنزايون) بالزقازيق بعد تطويرهما بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وقالت الشركة القابضة، في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم افتتاح أحد الفروع بالشراكة مع النساجون الشرقيون لمدة 7 سنوات بتكلفة 6 ملايين جنيه، وعـائد مشـاركة 600 ألف جنيه سنويًا يـزداد بنسـبة 10 % سـنويًا.

وتفتتح حطبة، أيضـًا فرع الزقـازيق القـديم – المنتزه بمحافـظة الشرقية، بالمشـاركة مع شـركة رويال للاسـتيراد والتصـدير لمدة 9 سـنوات بقيمة تطـوير مليون جنيه وعائد مشـاركة سنوي يبلغ 300 ألف جنيه يزاد بنسبة 8% مركبـة سـنويًا.

وبحسب البيان، تحمل المشـاركين كافة المصـروفات من ميـاه وكهـرباء وصـيانة وضـرائب وأي أعباء أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح فرعي "هانو – بنزايون" بعد تطويرهما مع القطاع الخاص بـ 7 ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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