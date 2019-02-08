مادورو: وضع عوائق أمام شحنات النفط الفنزويلي سيؤدي إلى كارثة

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن وضع عوائق أمام شحنات النفط الفنزويلي سيؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية كارثية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكد مادورو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، أن "النفط الفنزويلي ستكون له سوق دائمًا، وستكون هناك إمكانيات"، مشيرا إلى أنهمن غير العقلاني بالنسبة لفنزويلا أن توقف إنتاج النفط.
وشدد على أن تطوير الصناعة النفطية الوطنية سيستمر على الرغم من العدوان، مشيرا إلى أن لدى فنزويلا أكثر من خطة بديلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية.
وأكد أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا هذا العام.
وفي معرض حديثه عن تجميد الحسابات المصرفية الفنزويلية، حذر مادورو المعارضة من خطر تعرض البلاد للنهب جراء هذه الإجراءات.
وأكد مادورو أن السلطات ستلاحق من يحاول تولي المناصب الإدارية في شركة "سيتغو" التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) بصورة غير شرعية، وستفتح تحقيقات بحقهم.
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