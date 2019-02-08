الاتحاد البرلماني الدولي يحث فنزويلا على وضع حد فوري لمضايقة نواب

قال الاتحاد البرلماني الدولي إن لجنته المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين قد نظرت في حالات 417 برلمانيًا من 37 بلدًا خلال اجتماعها الأخير في جنيف؛ واتخذت اللجنة، بوصفها الهيئة الدولية الوحيدة المختصة بالدفاع عن البرلمانيين المضطهدين، قرارات بشأن 126 برلمانيًا معظمهم من المعارضة في فنزويلا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحثت اللجنة، في تقرير صدرمن مقرها في جنيف اليوم الجمعة، السلطات الفنزويلية على وضع حد فوري لأعمال المضايقة المستمرة ضد 60 برلمانيًا من ائتلاف "المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، وهو الائتلاف الذي فاز بغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان الفنزويلي) في انتخابات عام 2015 ويعارض حكومة الرئيس نيكولاس
وذكرت اللجنة أن العديد من البرلمانيين أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات جسدية واحتجازات تعسفية وأوامر حظر سفر، فضلا عن عدم الاحترام العام لحصانتهم البرلمانية.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة النائبة الصربية ألكسندرا جيركوف إن أعمال الترهيب والمضايقة التي تستهدف البرلمانيين في فنزويلا لا تُحتَمل، ودعت السلطات الفنزويلية إلى الكف فورًا عن مهاجمة هؤلاء البرلمانيين، مشددة على أن احترام عملهم البرلماني ونزاهة الجمعية الوطنية مهم لإيجاد حل سلمي للأزمة الجارية في فنزويلا.
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