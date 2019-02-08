الإمارات تطلق الدورة 21 لمعرض «التوظيف الوطنى»

كتبت - منار السويفى:

انطلقت فعاليات الدورة 21 لـ «معرض التوظيف الوطنى»، الأربعاء 6 مارس، تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فى مركز إكسبو الشارقة، وسط مشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

يقام المعرض بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

ويوفر المئات من فرص العمل الواعدة وخاصة فى المؤسسات المصرفية

والمالية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية الهادفة إلى تُعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، ويركز المعرض على 3 محاور رئيسية هى «التطوير المهنى» و«التدريب» و«وظائف المستقبل».

ويستقبل المعرض زواره يومياً من 10 صباحاً إلى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 4 عصراً إلى 8 مساءً، وخصصت إدارة المعرض

فترة للإناث فقط يوم الخميس بين الساعة 10 صباحاً و2 بعد الظهر.

وتُشارك فى المعرض معظم دوائر وهيئات حكومة الشارقة وعدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة فى الإمارة، كما شاركت عشرات المؤسسات من القطاعين الحكومى والخاص على مستوى الدولة، التى بدورها تستقبل طلبات الباحثين عن عمل والراغبين فى المشاركة فى قطاعات الأعمال المختلفة من خلال توفير خدمة التسجيل الفورى فى خدمة التوظيف الإلكترونى، إرشاد زوار المعرض للمسار الوظيفى الأنسب، والرد على استفساراتهم.