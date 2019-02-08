الإعلام الأمني العراقي يعلن العثور على وكر للإرهابيين في كركوك

وكالات :

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة، العثور على وكر لتنظيم داعش في محافظة كركوك، مبينا أن الوكر احتوى على عدد من الأسلحة والعتاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رسول في بيان ، إنه "وفق معلومات

دقيقة، فإن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور، خلال عملية بحث ضمن المحافظةكركوك والمناطق والقرى المحيطة، احتوى عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصوليا".

وأضاف رسول، أنه “في حين ألقت مفارز استخبارات شرطة الطاقة القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل كان يمول العصابات الارهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه أمر قبض بقضايا إرهابية”.