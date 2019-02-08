الإعلام الأمني العراقي يعلن العثور على وكر للإرهابيين في كركوك

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة، العثور على وكر لتنظيم داعش في محافظة كركوك، مبينا أن الوكر احتوى على عدد من الأسلحة والعتاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رسول في بيان ، إنه "وفق معلوماتدقيقة، فإن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور، خلال عملية بحث ضمن المحافظة
وأضاف رسول، أنه “في حين ألقت مفارز استخبارات شرطة الطاقة القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل كان يمول العصابات الارهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه أمر قبض بقضايا إرهابية”.
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