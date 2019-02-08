كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يزور الإمارات يوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الخميس ان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيزور الامارات العربية المتحدة يوم الاحد.
وسيزور خان دبي في 10 فبراير2019 في زيارة تستغرق يوما واحدا بدعوة من نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في الدورة السابعة لمؤتمر القمة العالمي للحكومة.
وأضاف أن الاجتماع السنوي لرؤساء الدول وصانعي السياسات وقادة الأعمال والخبراء سيوفر فرصة لمناقشة الاوضاع الحالية والمستقبلية لتحسين الحكم من خلال الإصلاح والابتكار والتكنولوجيا.
وستؤكد مشاركة عمران خان اهتمام باكستان القوي باقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء وأهمية الابتكار والنمو.
وفي خطابه الرئيسي ، سيبرز رئيس الوزراء رؤية باكستان القوية والمزدهرة وسوف يشجع الاستثمار فى مختلف قطاعات الاقتصاد الباكستانى ، و سيرافقه وفدا من وزراء الخارجية والمالية والشؤون البحرية ومستشار رئيس الوزراء للتجارة.
كما سيلتقي خان أيضًا مع القيادة الإماراتية.
وستكون هذه ثالث زيارة يقوم بها إلى الإمارات بعد وصوله إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي.
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