كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تحرك أذرعها لنشر الفوضى بعد انتصارات الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد انتصارات الجيش الليبي على الميليشيات الإرهابية في الجنوب.



حيث أجبرت تلك الانتصارات دولة قطر على تحريك أذرعها لنشر الفوضى في مدينة سبها، فبعد سيطرة الجيش على المدينة، ودحر التنظيمات الإرهابية، عين المجلس الرئاسي الضابط على كنة آمرا لمنطقة سبها العسكرية.



وقد استنكر مجلس النواب الليبي التعيين، وأصدر بيانا بحسب منصة "مداد نيوز"، يرفض فيه لمسات قطر، وخلطها الأوراق بتعيين موالين لها في المنطقة، والتحالف مع تنظيم الإخوان وتيارات القاعدة من أجل نشر الفوضى والخراب في البلد.

