كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة لمئات الإيرانيين في باريس احتفالا بالذكرى الأربعين لسقوط نظام الشاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر مئات الإيرانيين، اليوم، في ساحة دنفر روشيرو في باريس للاحتفال بالذكرى الأربعين لسقوط نظام شاه في إيران.

وسجلت لافتات كبيرة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ومقتل أكثر من مائة ألف معارض بسبب القمع الذي ارتكبه نظام الملالي طوال أربعة عقود.

وكانت مجموعة من الشباب يحملون في أعناقهم مشنانق يقومون بمحاكاة الإعدامات التي نفذتها الحكومة الدينية لمدة أربعين عاما من الديكتاتورية الدينية في البلاد.

وقال المتظاهرون إنهم تجمعوا للتعبير عن تضامنهم مع الانتفاضات في البلاد، والتي تركت على مدى أكثر من عام مناطق واسعة من البلاد في حالة من الفوضى.

استمع المتظاهرون إلى خطب العديد من المسؤولين المنتخبين والشخصيات السياسية قبل بدء مسيرتهم نحو الانفاليد والجمعية الوطنية.

وأشاد جان فرانسوا لوغاره، عمدة الدائرة الأولى بباريس، بالذين سقطوا من أجل الحرية في ظل الملالي، قائلاً: “في فبراير 1979 كانت دكتاتورية الشاه ازيلت بأيدي الشعب الإيراني. بعد 40 عاما، هناك ديكتاتورية أخرى، فاسدة، ستسقط. لأن النظام الذي لا يزال قائماً في إيران، غير شرعي. النظام الذي يمارس التعذيب الوحشي على الرجال والنساء كل يوم هو نظام غير شرعي. إن النظام الذي أقرته منظمة العفو الدولية من قبل الأمم المتحدة بحمل الرقم القياسي العالمي لعقوبة الإعدام بدون محاكمة هو نظام غير شرعي. إن النظام المصنف بقرار إجماعي من الاتحاد الأوروبي كإرهابي – وزارة رسمية من هذا النظام المصنفة كمنظمة إرهابية أمرت بالهجوم على تجمعنا الديمقراطي في فيلبينت في 30 يونيو – هو نظام غير شرعي. عندما يكون النظام غير شرعي، يجب أن يتم إسقاطه. المقاومة الإيرانية موجودة لضمان هذا التغيير. إنها مستعدة لمنح الشعب الإيراني الأمل بالحرية والديمقراطية.

ثم بثت رسالة مصورة لمريم رجوي إلى المحتجين على شاشة عملاقة. غطت كلمة رجوي مراجعة سريعة 40 سنة من الديكتاتورية الدينية في السلطة في إيران. في إشارة إلى منظمة العفو الدولية، أكدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن أكثر من 7000 متظاهر اعتقلوا من قبل قوات النظام القمعية خلال عمليات التمرد داخل إيران في العام الماضي، وكثير منهم تم تعذيبهم في البلاد وتوفوا في السجون. “على الرغم من كل شيء وإشادة بـ 120 ألف عملية إعدام سياسي ، لم يتوقف الشعب الإيراني من النضال أبدا. واصل ثورته واحتجاجاته. والانتفاضة الحالية هي انتفاضة ستستمر حتى النصر “.