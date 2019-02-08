كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: غارات جوية جديدة على مسلحي المعارضة التشادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، عن غارات جوية جديدة على مسلحي المعارضة التشادية في جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن غارات جوية جديدة استهدفت مسلحين على الحودود الليبية مع تشاد اليوم الجمعة في محاولة لقطع دابر تلك الجماعات التي تهدد أمن البلاد.

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الأربعاء الماضي تنفيذ ضربات في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا.

وأفادت وزارة الجيوش (الدفاع) الفرنسية، الاثنين، أن طائرات تابعة لها شنت ضربات في شمال تشاد، دعما للجيش التشادي، الأحد، لوقف تقدم رتل مكون من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة قادمة من ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن “هذا التدخل الذي جاء استجابة لطلب السلطات التشادية، أتاح عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريق الرتل” الذي كان “يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية”.

ولم يوضح البيان هوية العناصر المسلحة التي كانت بالرتل المستهدف.

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