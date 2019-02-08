كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبير يحذر من أي محاولة لربط قضية مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي، موضحاً أنه لا يمكن التعليق على تقرير "نيويورك تايمز" بشأن مقتل خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة.

وأضاف الجبير في تصريحات له اليوم الجمعة، من واشنطن، أن "محاولة الربط بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها"، وفق ما ذكرته صحيفة "الوئام" السعودية.

وأكد الوزير السعودي أنه سيتم محاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي، مطالباً الكونغرس أن يأخذ خطوة للوراء وينتطر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي.

كما شدد، أن القيادة السعودية "خط أحمر"، ولن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذراً من أي محاولة لربط جريمة خاشقجي بالقيادة السعودية.

وفي سياق منفصل، أوضح الجبير أن السعودية تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وأن المملكة تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، مضيفاً أنه "تم عرض إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد أوباما لكن لم يكن هناك اهتمام".