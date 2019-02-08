العلالي: لهذا السبب لا أستضيف السياسيين في “رشيد شو”.. ومنتقدو حضور أمجون غيروا رأيهم – فيديو

كشف المنشط التلفزي، رشيد العلالي، أنه سيستضيف في حلقة مقبلة من برنامج “رشيد شو” أول مغربي يشتغل في وكالة “ناسا” للفضاء، أنس الدغيري.

وأوضح العلالي في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الجمعة، أنه يعتبر استضافة الطفلة مريم أمجون، بطلة تحدي القراءة، كأفضل ضيف في مسيرة برنامجه “رشيد شو”، الذي بلغ موسمه السادس، لأنها بعثت الأمل في مجموعة من الأطفال والأسر، وحببت لدى الناس القراءة.

وأبرز العلالي، أن منتقدي حضور بطلة تحدي القراءة في برنامجه، غيروا رأيهم بعد بث الحلقة، لأن مستوى الحوار كان راقيا، ويناسب طبيعة الضيفة، مضيفا أن والديها وافقا على استضافتها في “رشيد شو”، لأنه من أكثر البرامج مشاهدة، ومن خلاله ستصل إلى فئة كبيرة من البيوت.

وأبرز العلالي، أنه يتفادى استقبال ضيوف سياسيين في برنامجه، لكي لا يدخل في حسابات متعلقة بمنح باقي الأحزاب المدة الزمنية نفسها للظهور على القناة، طبقا لمقتضيات دفتر التحملات.

يذكر أن برنامج رشيد العلالي” رشيد شو ” من بين أبرز البرامج، والأكثر مشاهدة في القنوات المغربية.

