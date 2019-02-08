كارتيرون: “هدفا الذهاب صعبا مهمتنا”.. ياجور: ” كنا الأفضل وأشكر الجماهير على تضحياتها”

لم يخفي الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خيبة أمله بعد أن خرج الفريق الأخضر من ربع نهائي البطولة العربية للأندية، على يد النجم الرياضي الساحلي، بالرغم من فوزه بهدف دون رد، في مباراة الإياب التي أقيمت بسوسة.

وقال كارتيرون في تصريح تلفزي بعد المباراة، إنه كان واثقا من أن فريقه سيكون في المستوى في مباراة العودة، ” لقد كنت واثقا بأننا سنكون أفضل في هذه المواجهة، واللاعبين كانت لديهم رغبة كبيرة من أجل تدارك هزيمة الذهاب”.

وأضاف المدرب الفرنسي: ” لقد كنا الطرف الأفضل على أرضية الملعب، وتمكنا فعلا من الخروج من الجولة الأولى منتصرين، لكن للأسف هدفي مباراة الذهاب صعبا من مأموريتنا، ومن الصعب أن تنتصر بهدفين على فريق من قيمة النجم الساحلي التونسي، ويمتلك دفاعا قويا”.

وأشار كارتيرون أيضا إلى الغياب المؤثر للاعب محمود بنحليب الذي كاد أن يقدم إضافة قوية للخط الأمامي، لكنه شدد على أن هذا الانتصار قد يعطي دفعة معنوية مهمة للفريق في القادم من المباريات، لأن الرجاء أظهر مستوى جد محترم، حسب تعبيره.

من جانبه، تحسر محسن ياجور على فشل الممثل الأخير للكرة المغربية في هذه المنافسة، في الوصول للمربع الذهبي، كما قدم شكره الكبير لجماهير النادي الأخضر التي ضحت بالغالي والنفيس وقطعت آلاف الكيلومترات من أجل مساندة فريقها في تونس.

وصرح صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة قائلا ” لقد سيطرنا على المباراة، وكنا الطرف الأفضل على أرضية الملعب، غير أننا لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف، أشكر الجماهير التي ضحت معنا، والآن علينا التركيز على باقي المنافسات التي نخوضها، والبحث عن لقب جديد نسعد به الجماهير “.