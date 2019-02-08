بعد خصامهما.. رباب أزماني توجه رسالة إلى فرح الفاسي: “توحشتك والله ينعل الشيطان الحرامي” – فيديو

وجهت المدونة، رباب أزماني، زوجة المغني فريد غنام، رسالة إلى صديقتها الممثلة فرح الفاسي، بعد خلاف نشب بينهما، وأدى إلى خصام دائم بينهما في الفترة الأخيرة.

وقالت رباب، في حديثها مع “اليوم24″، إنها لا تعتبر نفسها مخطئة في الخلاف مع فرح، ويمكن أن يكون الخطأ من شخص آخر، بعدما كشفت فرح، بدورها، سابقا أنها ليست هي المخطئة.

وأضافت رباب: “الله ينعل الشيطان الحرامي، وأنا من جهتي صافية لبن”.

رباب عبرت عن اشتياقها لفرح، وابنتها ماجدة، وقالت لها: “توحشتك، وتوحشت بنتك”.

وكشفت رباب أنها لم تستفد من مدخولات مالية من موقع “يوتوب” إلى حدود الساعة، على الرغم من نسب المشاهدات، التي تحققها، كما أبرزت أنها لا تعلم أصلا بوجود أجر على الفيديوهات الناجحة في تطبيق “تيك توك”، النشيطة عليه.

يذكر أن رباب أزماني، وزوجها فريد غنام، وفرح الفاسي، وزوجها عمر لطفي، من أقرب الأسر لبعضهما في الساحة الفنية، لكن ذلك تغير مع وجود خلاف بين الزوجتين لم تكشفا عن طبيعته.