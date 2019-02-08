إصابتان حرجة وخطيرة جراء حادث طرق في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان بجراح حرجة وخطيرة، مساء اليوم، الجمعة، جراء حادث طرق بين دراجتين ناريّتين وسيارة خصوصيّة على الشارع الالتفافي في الناصرة.
وقالت مصادر طبيّة إن أحد الشّابين أصيب بجراح حرجة، ونقل للمشفى الإنجليزي لتلقي العلاج، فيما أصيب الآخر بجراح خطيرة نقل على إثرها لمشفى "هعيمق" في العفولة لتلقي العلاج اللازم.
وأضافت المصادر أن الشابين في العشرينيّات من عمريهما.
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