الصين وأميركا... محادثات جديدة الأسبوع القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستبدأ بتاريخ 11 شباط/ فبراير باجتماعات على مستوى نواب الوزراء ستعقبها محادثات على المستوى الوزاري في 14 و15 من الشهر نفسه.

ويذكر أن البَلدان يحاولان التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء مهلة في أول مارس/ آذار وهو الموعد المحدد لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها ترامب على بضائع صينية.

وجاء في البيان أن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيسافران إلى بكين لحضور الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في 14 و15 شباط/ فبراير.