إصابة ثلاثة أطفال في حادث بقرية ميسر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أطفال بجراح متفاوتة، مساء اليوم، الجمعة، جراء حادث تعرضوا له أثناء ركوبهم على دراجة هوائيّة.

ومن غير الواضح إن تعرّض الأطفال لحادث من قبل سيارة أخرى أم أنهم سقطوا عن دراجتهم.

ووفقًا لمصادر طبيّة، فقد أصيب أحد الأطفال (10 أعوام) بجراح خطيرة استدعت نقله إلى مشفى رمبام لتلقي العلاج بمروحية طبيّة، بينما أصيب طفلان آخران بجراح طفيفة، ونقلا لتلقي العلاج في مشفى "هعيمق" بالعفولة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيليّة في بيان لها أنها ظروف الحادث لا زالت غير واضحة، وأنها فتحت تحقيقًا لحل ملابساته.