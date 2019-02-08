الحكومة الإسبانية توقف المحادثات مع كتالونيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم، الجمعة، أنها ستوقف المباحثات مع الانفصاليين الكتالونيين بشأن مستقبل الإقليم بعد الفشل في كسر الجمود المطول.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، كارمن كالفو، إن انفصاليي كتالونيا رفضوا التنازل عن مطلبهم بإجراء استفتاء على الاستقلال، وهو ما تقول الحكومة إنه "غير ممكن"، بينما أعربت عن استعدادها لتقديم تنازلات أخرى، "تتضمن مساعدات مالية أكبر".

من جانبها، قالت حكومة إقليم كتالونيا إنها مستعدة للاستمرار في المباحثات.

ويأتي التوقف في المفاوضات فيما تتزايد التوترات قبل أيام فقط من محاكمة بارزة في المحكمة العليا في مدريد لاثني عشر سياسيا وناشطا كتالونيًا، بسبب دورهم في محاولة الانفصال عام 2017، التي تسببت في أعمق أزمة سياسية تمر بها إسبانيا منذ عقود.

فقد مضى انفصاليو كتالونيا قدما في اجراء استفتاء محظور على الانفصال وأعلنوا الاستقلال بشكل أحادي.