رحيل بطل أفلام الحركة.. ألبرت فيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحل الممثل البريطاني ونجم الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار من "توم جونز" إلى "سكايفول"، ألبرت فيني، عن عمر يناهز 82 سنة.

وعلّقت عائلة فيني اليوم الجمعة لوسائل الإعلام قائلة إنه "توفي بسلام بعد مرض قصير وكان أقرب الأشخاص إليه إلى جانبه".

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ويعتبر فيني نجما نادرا نجح في تجنب أضواء هوليوود لأكثر من خمسة عقود بعد أن صعد للشهرة الدولية عام 1963 في دور البطولة في فيلم "توم جونز".

وجلب الفيلم له أول خمسة ترشيحات لجوائز الأوسكار، تبعتها أخريات من خلال أفلام جريمة في "قطار الشرق السريع"، و"ذي دريسر"، و"أندر ذي فولكانو" و"إرين بروكوفيتش".

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وأعيدت في سنوات إعادة إنتاج أفلام الحركة التي بما في ذلك فيلم "سكايفول" من سلسلة أفلام جيمس بوند واثنان من سلسلة أفلام بورن.