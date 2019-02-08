شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية بمدينة المكلا والان مع التفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 837 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بمديرية المكلا يستفيد منها خمسة الاف شخص ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

وعلى صعيد آخر، دشن يوم امس، كلا من عبدالفتاح حيدره مدير مكتب المدير العام رئيس لجنة النازحين بمديرية قعطبة ، وعبدالحكيم الغريري منسق مديرية دمت وبحضور ممثلي منظمة يمن AD و ICRF الداعمة كلا من الدكتور احمد صالح الصباري ، علا محمد عمر عملية توزيع 158 سلة غذائية لنازحي دمت في مدينة قعطبة وماحولها.

واقيم تدشين توزيع السلال الغذائية المقدمة من ICRF و منظمة يمن AD يوم امس في مدرسة 14 اكتوبر في مديرية قعطبة بحضور عددا من قيادات السلطة والمستفيدين من المساعدات الإنسانية ، حيث تحدث عبدالفتاح حيدره رئيس لجنة النازحيين بمديرية قعطبة مرحبا في مستهل التدشين بممثلي المنظمة مقدما شكروتقديرقيادة السلطة المحلية بالمديرية لكل الجهود التي تبذلها المنظمة والمساعدات التي تقدمها للنازحين مناشدا إياهم الى مضاعفة الجهود في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لما لها من اهمية وحاجة لسد ولو جزء بسيط من معنات النازحين .

وفي نفس السياق قدم حيدره شرحا مفصلا عن أوضاع النازحين و أعداد النازحين الذين نزحوا من مديرية دمت نحوا مديرية قعطبة، داعيا الى بذل مزيدا من الجهود من أجل التخفيف من معناتهم كما قدم شكرة وامتنانة الى الاهتمام الكبير الذي تولية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللوا الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة قائد محور الضالع الذي يولي اهتمام كبير في متابعة أوضاع النازحين ومتابعة عملية توفير احتياجات النازحين المتواجدين في مناطق مديرية قعطبة والمحافظه من ابناء دمت .

ومن جانبه أكد الدكتور احمد الصباري أن تلك المساعدات تأتي بعد عمل متواصل وتنسبق جراء مع السلطات المحلية في مديريتي قعطبة ودمت .

ومن جانب اخر تحدث عبد الحكيم الغريري منسق دمت مقدما شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بمديرية دمت لمسؤولي المنظمة طالبا من المنظمة تقديم المزيد من المساعدات الانسانية حتى يتم استهداف أكبر عدد من النازحيين .

حضر التدشين مدير الاعلام بمديرية قعطبه ومسؤول الدعم اللوجستي بلجنة النازحيين بمديرية قعطبة وعدد من قيادات السلطة المحلية والممتطوعيين المجتمعيين .