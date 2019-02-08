مسؤول أمريكي: قدمنا دعوة رسمية للحكومة الفلسطينية لحضور مؤتمر وارسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع المقبل، حيث سيبحث جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض خططاً للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المسؤول للصحفيين إن الاجتماع "سيكون مناقشات وليس مفاوضات" عن الشرق الأوسط.



وأوضح المسؤول أن كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال المؤتمر "جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور".



وأضاف "سنرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش، لكنني أود أن أؤكد أن (المؤتمر) ليس مفاوضات ولكنه نقاش، ونحن نتطلع لرعاية حوار بناء في وارسو".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه العاصمة البولندية في الفترة بين 12 و14 فبراير/شباط.

ويعكف كوشنر على إعداد خطة سلام منذ أكثر من عام، وسيكون مؤتمر وارسو إحدى أولى المناسبات التي يتحدث فيها عن الخطة علنا، على الرغم من أنه من المستبعد أن يكشف عن أي تفاصيل.





ومن المقرر أن يناقش "المؤتمر الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط" المقرر عقده في وارسو أيضاً، التهديدات الإيرانية، وحسب وسائل إعلامية سيتم تشكيل 6 لجان مختلفة، بهدف ردع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.



وتعنى اللجان الـ6 بـ"محاربة تهديد الأمن السيبراني، والصواريخ الباليستية، ومحاربة الإرهاب، وتوفير الأمن والطاقة، وأمان الطرق البحرية، وحقوق الإنسان"، في إشارة إلى ملفات تخص بشكل مباشر سياسات إيران الإرهابية في الشرق الأوسط.