«السترات الصفراء» تثير أزمة جديدة بين فرنسا وإيطاليا

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مع استمرار الخلاف بين فرنسا وإيطاليا ووصول العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية يزداد خطر تخطي العلاقات بين البلدين مرحلة اللاعودة

استدعت الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، سفيرها لدى إيطاليا للتشاور، وذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت بين البلدين بعد أن استقبل لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي، قادة تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، ما تسبب في تعمق الخلافات بين البلدين، التي شهدت العديد من الأزمات منذ أن تولى الائتلاف بين حركة النجوم الخمسة الشعبوية وحزب الرابطة اليميني، الحكومة في روما، في لحظة أخرى مثيرة للانقسام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسط ضعف الاقتصاد الإقليمي، وغيرها من الخلافات الأخرى.

وأشارت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، إلى أن الخلاف بين الرئيس الفرنسي ماكرون ودي مايو، يأتي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر لها مايو المقبل، والتي ترى فيها الحكومات الشعبوية في جميع أنحاء أوروبا، الفرصة المثالية لتقليص دور المؤسسات السياسية الأوروبية، مضيفة أن هذا الخلاف سيؤثر بطريقة أو

وأشارت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، إلى أن الخلاف بين الرئيس الفرنسي ماكرون ودي مايو، يأتي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر لها مايو المقبل، والتي ترى فيها الحكومات الشعبوية في جميع أنحاء أوروبا، الفرصة المثالية لتقليص دور المؤسسات السياسية الأوروبية، مضيفة أن هذا الخلاف سيؤثر بطريقة أو أخرى على العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وفيما يلي نظرة على ما قد يتأثر بالخلافات بين البلدين: البنوك الفرنسية البنوك الفرنسية يمتلك أكبر مصرفين في فرنسا، وهما «بي إن بي باربيا وكريدي أجريكول»، شركة لمحال البيع بالتجزئة في إيطاليا، ما يعني أنها ستكون الأكثر تعرضا للخطر إذا ما أثرت الخلافات بين البلدين على الاقتصاد الإيطالي. وتعد إيطاليا ثالث أكبر مستورد للبضائع الفرنسية، فيما تحتل فرنسا المركز الثاني كأكبر مستورد للبضائع الإيطالية، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 89 مليار دولار عام 2017، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. مشروع السكك الحديدية مشروع السكك الحديدية تريد فرنسا المضي قدما في مشروع بناء خط سكة حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي ليون الفرنسية وتورين الإيطالية، الذي يتطلب بناء نفق طوله 57 كيلومترا تحت جبال الألب بتكلفة 10 مليارات دولار. وأصبح تنفيذ المشروع محل شك بعد أن استولت الحكومة الإيطالية المناهضة للإصلاح على السلطة في العام الماضي، إذ يفضل رئيس الوزراء ماتيو سالفيني المشروع، بينما يعارضه دي مايو باعتباره مضيعة للمال. وربما يخسر المشروع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 909 ملايين دولار بسبب تعثر المشروع. نقابيون من «السترات الصفراء» ينظمون إضرابا في فرنسا أزمة أحواض السفن أزمة أحواض السفن أعربت إيطاليا عن غضبها بسبب تحد فرنسي - ألماني للعرض المقترح من شركة «فينكانتيري» الإيطالية للاستحواذ على ترسانة «شانتيرز دي أتلانتيك» في مدينة سان نازير الفرنسية، التي دفعت المفوضية الأوروبية لمراجعة المقترح باعتباره انتهاكا محتملا لقوانين مكافحة الاحتكار، وسبق أن شاركت فرنسا وإيطاليا في مفاوضات لإنشاء «إيرباص» البحرية، وهي إشارة لتشكيل شركة لبناء السفن على غرار شركة تصنيع الطائرات الأوروبية متعددة الجنسيات. ضرب "المحور الفرنسي-الألماني" ضرب "المحور الفرنسي-الألماني" أشارت الشبكة الأمريكية إلى تنديد سالفيني ودي مايو الدائم، لما يرونه هيمنة فرنسية ألمانية على مصير أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، إذ انتقد حزب الرابطة الذي يقوده سالفيني، توقيع معاهدة تعاون بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في يناير الماضي، والتي من شأنها تعزيز قبضتهما على الاتحاد الأوروبي. ويريد حزب سالفيني وحركة النجوم الخمسة التي يقودها دي مايو مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، مع وضع قواعد جديدة للميزانيات الوطنية وحدود العجز. وزير داخلية إيطاليا الجديد يهدد بطرد نصف مليون مهاجر الألوية الحمراء الألوية الحمراء اتهم سالفيني، فرنسا بإيواء الإرهابيين اليساريين الإيطاليين المدانين، وهو نزاع ممتد منذ الثمانينيات بعد أن سمح فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي آنذاك، لعناصر اللواء الأحمر بالعيش في فرنسا، وتبني روما اتهامها لباريس على واقعة تسليم البرازيل، سيزار باتيستي، أحد قادة الألوية الحمراء، لإيطاليا، في يناير الماضي، بعد 27 عاما من فراره من البلاد. من جانبها، قالت نيكول بيلوبي وزيرة العدل الفرنسية، أمس، إن بلادها ستنظر في الطلبات الايطالية لتسليم قادة الألوية الحمراء كل دعوى على حدة. قضية الهجرة قضية الهجرة وصف رئيس الوزراء الإيطالي، الرئيس الفرنسي بأنه منافق، وذلك بعد أن انتقد ماكرون، قرار سالفيني بمنع قارب مهاجرين من الرسو في إيطاليا، وأيضا رفض رسو القارب في فرنسا متمسكا بالقواعد الدولية التي تنص على استقبال أول بلد تصل إليه المراكب، المهاجرين على متنه. ولم يتوقف سالفيني عند هذه النقطة، إلا أنه أعاد تغريد مجموعة من مقاطع الفيديو تظهر الشرطة الفرنسية تمنع المهاجرين من عبور الحدود الفرنسية الإيطالية، قائلا إن إيطاليا ليس لديها دروس لتتعلمها من فرنسا. هل ينضم «دي مايو» لقائمة القادة الشباب في أوروبا؟ الوضع في ليبيا الوضع في ليبيا أشارت «بلومبرج» إلى أن إيطاليا حاولت أن تأخذ زمام المبادرة في توحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا، مستعمرتها السابقة، وأعربت عن استيائها من قمة ليبيا التي نظمها ماكرون في عام 2017. وفي محاولة للعودة إلى دورها في البلاد، دعمت إيطاليا عقد اجتماع، في نوفمبر الماضي، إلا أنه لم يسفر عن تحقيق الكثير من التقدم. وتبادل الجانبان التهم، إذ يقول كل منهما إن الآخر يهتم بالمصالح الوطنية بشكل أناني بغض النظر عن استمرار حالة الانقسام في ليبيا. أزمة الميزانية أزمة الميزانية تبنت فرنسا خطا متشددا عندما انتهكت حكومة النجوم الخمس في إيطاليا تعهدات خفض العجز في الميزانية، التي وعدت بها الحكومات الإيطالية السابقة، إلا أن ماكرون وقع في الفخ نفسه، بعد أن أعلن، في ديسمبر الماضي، مجموعة من التدابير الاقتصادية للحد من احتجاجات السترات الصفراء، ما دفع توقعات عجز الموازنة في فرنسا لعام 2019 إلى تجاوز حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3%. وندد دي مايو وسالفيني بالمعايير المزدوجة التي تبناها الرئيس الفرنسي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية توصلت في النهاية إلى اتفاقيات مع كلا البلدين لحل أزمة الميزانية.

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