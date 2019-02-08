انت الان تتابع مقتل فلسطينيين في غزة بنيران إسرائيلية خلال احتجاج على الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أحدهما 14 عاما فقتلتهما خلال احتجاجات على حدود غزة اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح النار ردا على إلقاء متفجرات وحجارة عبر السياج الحدودي.

وينظم الفلسطينيون احتجاجات أسبوعية منذ مارس آذار على حدود غزة، الجيب الساحلي الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما يربو على 220 فلسطينيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أحد القتيلين اليوم الجمعة عمره 18 عاما والآخر عمره 14 عاما.

وتقول إسرائيل إنها لا تملك خيارا سوى استخدام القوة المميتة ضد الاحتجاجات للدفاع عن حدودها من المسلحين الذين يحاولون تدمير السياج الحدودي والتسلل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات واجهت اليوم الجمعة أكثر من ستة آلاف فلسطيني بعضهم رشقوا الحجارة "وعددا من العبوات الناسفة التي انفجرت على جانب غزة من السياج".

وأضاف المتحدث أن الجنود استخدموا أدوات فض الشغب وفتحوا النار "وفقا لقواعد الاشتباك".