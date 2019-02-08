الان تتابع بيلوسي تبرر طريقتها “الغريبة” في التصفيق لترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المقطع المصور الذي التقط لها، وحقق انتشارا واسعا منذ مساء الثلاثاء الماضي، عندما قامت من مقعدها وأخذت تصفق بحرارة عقب انتهاء الرئيس دونالد ترامب من خطاب حالة الاتحاد في الكابيتول هيل.

وأثارت فيديوهات بيلوسي وهي تصفق لترامب، الكثير من ردود الفعل الساخرة، وسرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في ليلة خطاب حالة الاتحاد.

ومع ذلك، تزعم بيلوسي أن التصفيق لم يكن ساخرا بل كان حقيقيا.

وقالت بيلوسي للصحفيين: “لم يكن الأمر ساخرا. كنت أريده (الرئيس الأمريكي) أن يعرف أنه كان موضع ترحيب كبير”.

وجاء تصفيق بيلوسي بعدما وعد ترامب، في الخطاب الرئاسي التقليدي عن حال الاتحاد، بأن يساعد في رفض “سياسات الانتقام” واغتنام “الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق”.