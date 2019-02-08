الان تتابع فشل مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية و الانقلابيين المنعقدة في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أكدت مصادر يمنية ،اليوم ، انتهاء اجتماعات ملف تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان دون التوصل إلى اتفاق وتأجيلها للأسبوع القادم.

فيما أفادت “سكاي نيوز عربية” بأن ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف تبادل الأسرى والمعتقلين