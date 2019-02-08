الان تتابع مادورو يعلن استعداده للتفاوض.. ويرفض الدعوة لانتخابات رئاسية في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عن استعداده للتفاوض مع أي كان وفي أي وقت للخروج من أزمة فنزويلا. وأعلن رفضه دعوة مجموعة دولية يقودها الاتحاد الأوروبي لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.

كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يعلن استعداده للتفاوض.. ويرفض الدعوة لانتخابات رئاسية في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.