شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فنزويلا يؤكد أنه سيمنع دخول المساعدات الإنسانية التي وصفها بـ«الاستعراض» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الجمعة) أنه سيمنع دخول المساعدات الإنسانية التي بدأت تصل إلى كولومبيا عند الحدود مع بلاده، والتي وصفها بـ«الاستعراض».
وقال مادورو في مؤتمر صحفي إن «فنزويلا لن تقبل استعراض المساعدات الإنسانية المزعومة لأننا لسنا متسوّلين».
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