شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: دعوة مسؤولين فلسطينيين لاجتماع بشأن الشرق الأوسط في بولندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال مسؤول أمريكي رفيع اليوم (الجمعة) إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم حيث سيبحث المستشار البارز للبيت الأبيض جاريد كوشنر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. قال مسؤول أمريكي رفيع اليوم (الجمعة) إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم حيث سيبحث المستشار البارز للبيت الأبيض جاريد كوشنر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال المسؤول للصحفيين إن الاجتماع «سيكون مناقشات وليس مفاوضات» عن الشرق الأوسط.



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