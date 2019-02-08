ميركل تشيد بالحل التوافقي بشأن مشروع الغاز «نورد ستريم»

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز، ووصفت الاتفاق بأنه نجاح مشترك لألمانيا وفرنسا.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين: “أرى هذا اليوم جيدًا ولم يكن له أن ينجح بدون التعاون الألماني الفرنسي”.

كانت مصادر دبلوماسية في بروكسل صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق من اليوم، بأن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى حل وسط في الخلاف المتعلق بمشروع الغاز (نورد ستريم 2).

وأوضحت هذه المصادر أن ممثلي دول الاتحاد توصلوا إلى اتفاق ينص على وضع شروط صارمة للمشروع من خلال تعديلات في “توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز” والخاص بإدارة سوق الغاز في أوروبا، وفي الوقت نفسه يضمن الاتفاق ألا يتم تهديد المشروع الذي يتكلف مليارات اليوروات .

وكانت الحكومة الألمانية ترغب في منع إدخال تعديل واسع النطاق على التوجيه لكنها اضطرت إلى التفاوض بعد تغيير النهج السياسي لفرنسا.

ورفضت ميركل تكهنات بتوتر علاقتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد رفضه المفاجئ للمشاركة والظهور المشترك معها في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وقالت ” لدينا تعاون يومي حول كل الملفات الأوروبية المهمة”.

وأضافت ميركل أنه حتى إذا غاب ماكرون عن مؤتمر ميونخ ” فإنه سيكون هناك العديد من اللقاءات بينهما يقنعان فيها بعضهما البعض بأن روح معاهدة آخن حية”.

وكان قد تم توقيع معاهدة آخن للصداقة بين ألمانيا وفرنسا قبل أسبوعين، وتضع هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين على أساس جديد.

كان قد تم الإعلان أن الكلمة المشتركة لماكرون وميركل في مؤتمر ميونخ سيكون ذروة المؤتمر الأمني الذي سينعقد في الفترة بين 15 إلى 17 من الشهر الجاري.

وكان قرار ماكرون بعدم المشاركة قد وصل إلى ميونخ يوم الجمعة الماضي، لكن الإعلان عنه لم يتم سوى أمس الخميس.

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