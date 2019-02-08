ترند الموجز|اعترافات جديدة لمنى وشيما وسر شقة ميدان لبنان.. وخالد يوسف يرد..وأمطار السبت على هذه المناطق..وموعد مباراة ليفربول وبورنموث

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس السبت: انحصار الأمطار على هذه المناطق، وليلة سقوط منى وشيما.. اعترافات صادمة.. والكشف عن مكان التصوير.. والعقوبة المنتظرة.. وأول رد فعل من خالد يوسف، وموعد مباراة الزمالك والنجوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة جروس، وموعد مباراة ليفربول وبورنموث.. والقناة الناقلة.. وبشرى سارة لكلوب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس السبت: انحصار الأمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، طقسا سيئا، تخلله سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب، سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية، شمالية غربية

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 7

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة السيئة

وفي سياق متصل، توقع أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، بدء تحسن الأحوال الجوية وتراجع فرص سقوط الأمطار الأحد المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أصبحت حول المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل 18 إلى 19 درجة.

وشهدت البلاد تقلبات جوية حادة خلال الإسبوع الماضي، وصلت ذروتها الأربعاء.

وانخفضت درجات الحرارة الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، ووصلت لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وانحصرت فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.

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ليلة سقوط منى وشيما.. اعترافات صادمة.. والكشف عن مكان التصوير.. والعقوبة المنتظرة.. وأول رد فعل من خالد يوسف (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مساء الخميس، بتهمة ممارسة فعل فاضح، عقب تداول فيديوهات إباحية لهما، قيل أنها مع مخرج شهير.

ويأتي ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جنسية للفنانتين أثناء ممارستهما الرذيلة مع شخص لم يظهر وجهه.

وحددت الجهات الأمنية موقع الفنانتين، وتمكنت من ضبطهما بعد أن أثبتت التحريات ظهورهما بالفعل في الفيديوهات المتداولة.

اعترافات أولية

واعترفت الفنانتان أمام جهات التحقيق بقيام مخرج معروف بالارتباط بهما بعلاقة غير مشروعة وقيامه بتصويرهن في أوضاع مخلة معه، لابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الشذوذ.

وكشفت التحقيقات التي نشرتها "اليوم السابع" أن إحداهن قالت إنها تعمل ممثلة وتعرفت على المخرج الذي حاول إغرائها بالعمل معه في أحد الأفلام وتوطدت العلاقة وطلب منها الزواج.

وتابعت الممثلة فى اعترافاتها بأن المخرج قام بالنصب عليها، حيث أحضر لها شخص ادعى أنه "شيخ" ومعه اثنين شهود، وقام بإجراءات الزواج الشفاهية ثم "قال لي إحنا أتجوزنا"، مشيرة الى أنه غرر بها وصورها فى أوضاع مخلة ثم مارس الجنس مع صديقتها وطلب ممارسته معهن فى وقت واحد.

فيما قالت الممثلة الثانية، "أنا اتعرفت على المخرج المشهور باعتباره أستاذ كبير فى المجال السينمائى وتوطدت العلاقة حتى طلب منى ممارسة الجنس معه وذلك بعد ان أغرانى بالعمل معه"، وفى يوم طلب منى المجئ إلى الشقة ومارس الجنس وأثناء ذلك قام بتصويرى وكان ذلك بغرض الابتزاز".

وحول كيفية تصوير المقاطع التى انتشرت، أكدت الممثلة أن المخرج طلب منها الحضور الى إحدى الشقق برفقة الممثلة الثانية وهى صديقتها وطلب منهن الرقص، ثم قام بتصويرهن بالهاتف المحمول الخاص به، وبعدها طلب ان يضاجعهن فى نفس الوقت، وممارسة الشذوذ معهن وتصوير ذلك للاحتفاظ به لنفسه.

اعترافات ومفاجآت جديدة

وفي سياق متصل، نشرت "الأهرام" تفاصيل جديدة من التحقيقات مع المتهمتين، حيث أرشدتا عن الشقة التي تم تصوير الفيلم الإباحي بها، وتبين أنها مملوكة للمخرج خالد يوسف والكائنة بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

وقالت إحدى الفنانتين: "إنتو ماسكينا إحنا بس ليه؟"، مؤكدة أن خالد يوسف لا يمنح أي دور لفنانة إلا إذا أقام علاقة معها وأنه مصاب بمرض تصوير نفسه – على حد تعبيرهاـ

صور لمكان التصوير



التهم الموجهة والعقوبة المنتظرة

من ناحية أخرى كشفت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنّ التحقيقات الأوليّة كشفت الاتهامات الموجهة للمثلتين، وهى عبارة عن "ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية".

من جانبه كشف المحامي سمير صبري، عن العقوبة المتوقعة، وقال في تصريحات لـ" في الفن" إن في مثل هذه القضايا لابد أن يكون الحكم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وكونهما ممثلتين لن يخفف عنهما شيئا، فستتم محاكمتهما بطريقة عادلة، وحتى لو كانا ينتميان لنقابة المهن التمثيلية فهي ستحاكمهما إداريا، ولكن في هذه الحالة لابد من محاكمتهما جنائيا لتكونا عبرة لغيرهما.

أول رد فعل من خالد يوسف

وفي أول رد فعله له، نفى المخرج خالد يوسف، هروبه إلى باريس، مساء الخميس، عقب القبض على بطلتي الفيلم الفاضح.

وقال يوسف في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا .. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي .. هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد".

كما نشر المخرج صور من جواز سفره، والذي يبين تاريخ سفره للخارج في الأول من فبراير الجاري.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية تزعم هروب خالد يوسف إلى باريس، ورفع الحصانة عنه، عقب سقوط الفنانتين.

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موعد مباراة الزمالك والنجوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة جروس

يستضيف نجوم المستقبل، نظيره الزمالك، في السادسة مساء السبت، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخسارته من جورماهيا الكيني، 4-2، في الكونفدرالية.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى العودة لنغمة الانتصارات من جديد، لاستمرار حفاظهم على قمة الدوري.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 45 نقطة، من 18 مباراة، فيما يأتي النجوم في المركز الـ13 بـ21 نقطة.

قائمة وتشكيل وغيابات الزمالك

أعلن جروس المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة النجوم.

ضمت القائمة الزمالك كلا من:

محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام في خط الدفاع.

فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.

عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بو طيب في خط الهجوم.

ويغيب الثلاثى طارق حامد ومحمود كهربا وحازم إمام للإيقاف، فيما تم استبعاد الدولى التونسى حمدى النقاز لأسباب فنية، ومحمد إبراهيم المصاب بنزلة برد، فيما عاد أيمن حفنى ومدبولى بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الفريق، بجانب ضم أحمد زيزو الوافد الجديد لأول مرة.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي

محمد عنتر - أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث.. والقناة الناقلة.. وبشرى سارة لكلوب

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بورنموث، في الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله مع وست هام، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي خاض مباراة زائدة عن الريدز، فيما يأتي بورنموث في المركز العاشر بـ33 نقطة.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين للإصابة.

بشرى سارة لكوب

ويعود أرنولد بعد فترة غياب عقب تعافيه من الإصابة، وعانى كلوب من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن، واستعان في اللقاءات الماضية بميلنر وهندرسون.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

كيتا- شاكيري- فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2

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