السيسي يتوجه غدا الى أديس أبابا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح يوم غد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، الى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجا لجهود مصر بقيادة الرئيس المصري خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وأوضح أن القمة الافريقية ستعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، والذي يأتي اختياره مواكبا لما تشهده أفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
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