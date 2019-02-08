سفير إيران الجديد في تركيا قدّم أوراق اعتماده إلى ارودغان

قدّم السفير الإيراني الجديد لدى ​أنقرة​ محمد فرازمند، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​. وكان فرازمند قد التقى الأسبوع الماضي الرئيس الايراني حسن روحانين قبيل توجّهه إلى مقرّ مهام عمله. تجدر الإشارة إلى أنّ فرازمند كان يشغل منصب مستشار وزير الخارجية ومدير عام دائرة ​الخليج الفارسي​ في ​وزارة الخارجية الإيرانية​، كما أنّه شغل فيما سبق منصب سفير إيران في ​البحرين​. وحلّ فرازمند محل السفير السابق محمد ابراهيم طاهريان فر، الّذي عاد إلى ​طهران​ على خلفية قانون حظر عمل المتقاعدين.

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