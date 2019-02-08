العفو الدولية: السيسي أظهر خلال توليه الرئاسة إزدراء مروعا لحقوق الإنسان

حثت منظمة "العفو الدولية"، الاتحاد الإفريقي على "ضمان ألا تؤدي ​الرئاسة المصرية​ للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان"، مشيرةً إلى أن "الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ أظهر خلال توليه الرئاسة إزدراء مروعا لحقوق الإنسان ومصر شهدت تراجعا كارثيا في الحريات".

وفي بيان لها، لفتت العفو الدولية إلى أن "هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي على آليات حقوق الإنسان"، داعيةً مصر إلى "التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الإفريقي".