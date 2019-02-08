حثت منظمة "العفو الدولية"، الاتحاد الإفريقي على "ضمان ألا تؤدي الرئاسة المصرية للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان"، مشيرةً إلى أن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أظهر خلال توليه الرئاسة إزدراء مروعا لحقوق الإنسان ومصر شهدت تراجعا كارثيا في الحريات".
وفي بيان لها، لفتت العفو الدولية إلى أن "هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي على آليات حقوق الإنسان"، داعيةً مصر إلى "التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الإفريقي".
كانت هذه تفاصيل خبر العفو الدولية: السيسي أظهر خلال توليه الرئاسة إزدراء مروعا لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.