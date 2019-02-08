اعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشان الافغاني ضمير كابلوف ان "الاميركيين يعلمون ان بامكان بعض الدول العظمى بالعالم ان تسهم في تسوية الازمة الافغانية رهن كما انني اؤمن بان دول اخرى مثل ايران وباكستان ايضا تلعب دورا مؤثرا في هذا المجال".
واشار الى ان "هناك اواصر تتبلور بين روسيا واميركا فيما يتعلق بالشان الافغاني"، لافتاً إلى ان "الاميركيين يعلمون ان بامكان بعض الدول العظمى بالعالم ان تسهم في تسوية الازمة الافغانية وان هذه الدول هي اميركا وروسيا والصين وانا اؤمن بقوة ان دولا اخرى مثل ايران وباكستان ايضا بامكانها ان تلعب دورا مؤثرا على هذا الصعيد".
وتابع كابلوف: "اننا لو توصلنا الى ادراك مشترك في هذا المجال فبامكاننا تسوية الازمة الافغانية فلاينبغي لنا ان نهمل هذه القضية بل علينا تسوية هذه قبل ان نهملها فدور كل الدول في تسوية هذا النزاع مهم ونحن قادرون على مساعدة الشعب الافغاني".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: ايران وباكستان تلعبان دورا مؤثرا في تسوية الازمة الافغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.