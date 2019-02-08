مسؤول روسي: ايران وباكستان تلعبان دورا مؤثرا في تسوية الازمة الافغانية

اعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في الشان الافغاني ضمير كابلوف ان "الاميركيين يعلمون ان بامكان بعض الدول العظمى ب​العالم​ ان تسهم في تسوية الازمة الافغانية رهن كما انني اؤمن بان دول اخرى مثل ​ايران​ و​باكستان​ ايضا تلعب دورا مؤثرا في هذا المجال".

واشار الى ان "هناك اواصر تتبلور بين ​روسيا​ و​اميركا​ فيما يتعلق بالشان الافغاني"، لافتاً إلى ان "الاميركيين يعلمون ان بامكان بعض الدول العظمى بالعالم ان تسهم في تسوية الازمة الافغانية وان هذه الدول هي اميركا وروسيا و​الصين​ وانا اؤمن بقوة ان دولا اخرى مثل ايران وباكستان ايضا بامكانها ان تلعب دورا مؤثرا على هذا الصعيد".

وتابع كابلوف: "اننا لو توصلنا الى ادراك مشترك في هذا المجال فبامكاننا تسوية الازمة الافغانية فلاينبغي لنا ان نهمل هذه القضية بل علينا تسوية هذه قبل ان نهملها فدور كل الدول في تسوية هذا النزاع مهم ونحن قادرون على مساعدة الشعب الافغاني".