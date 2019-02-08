"أنصار الله" والحكومة اليمنية يتوصلان لاتفاق بشأن تبادل 2000 جثة

أعلن عضو لجنة الجثث بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أحمد أبو حمرة عن التوصل لاتفاق مع الحكومة اليمنية بشأن تبادل 2000 جثة، 1000 جثة من كل جهة، ينفذ على 3 مراحل.
وخلال تصريحات صحفية، أوضح أن "تنفيذ الاتفاق سيتم على 3 مراحل: الأولى بتبادل الجثث الموجودة في الثلاجة لدى كل جهة، وسوف تبدأ خلال 3 أسابيع من انتهاء المشاورات لتأتي بعدها المرحلة الثانية التي هي تبادل الجثث في المقابر البعيدة عن أرض المعركة والبعيدة عن خط التماس وإطلاق النار سوف تستمر لمدة شهرين من بعد انتهاء عملية تبادل الجثامين الموجودة في الثلاجات".
ولفت إلى أنه "ستأتي بعدها المرحلة الثالثة عملية تبادل وانتشال الجثث المتروكة في أرض المعركة والموجودة على خط التماس وسوف تستغرق فترة طويلة حتى إيقاف إطلاق النار وانتشال الجثامين من أرض المعركة".
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