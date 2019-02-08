فوتيل: واشنطن ستساعد باكستان للعب دور في الحل بأفغانستان

أعلن قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي جوزيف فوتيل أن "أميركا ستساعد باكستان في حال أرادت لعب دور إيجابي بمسار السلام في أفغانستان"، مشيراً إلى أن "واشنطن ستساعد باكستان في حال أرادت لعب دور إيجابي في إيجاد حل لحالة عدم الاستقرار في أفغانستان".
وحول المصالح الجيوسياسية الأميركية، أكد فوتيل أن "باكستان، باعتبارها دولة نووية وقريبة من روسيا والصين والهند وإيران، ستظل محافظة على مكانتها المهمة بالنسبة للولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه يمكن التوصل لحل لعدم الاستقرار المستمر في أفغانستان منذ 17 عاما، بدعم من باكستان.
وشدّد فوتيل على أن "الوضع السياسي والصراع الداخلي في أفغانستان يشكل خطرا على المنطقة"، معربا عن أمله "في لعب باكستان ودول المنطقة دورا بناء في إيجاد حل للوضع في أفغانستان".
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