قاسمي: يجب على أميركا أن تعلم أننا سنواصل تطوير برنامجنا الصاروخي الدفاعي

أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​بهرام قاسمي​ إلى أنه "يجب على ​أميركا​ أن تعلم أننا سنواصل تطوير برنامجنا الصاروخي الدفاعي"، مشيراً إلى أن " الانتقادات الأميركية لبرنامجنا الصاروخي بلا أساس ونابعة من شعورهم بالإحباط".

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