أشارت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ خلال افتتاح مقر جهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" المحصّن الجديد في ​برلين​ إلى "عدد من التهديدات العالمية بينها ​الإرهاب​ وهجمات المعلوماتية"، وشكرت موظفي الجهاز على عملهم حتى يعيش بفضلهم ملايين الألمان في أمان"، مؤكدةً أن "الجهاز الجديد سيخدم البلاد وسيكون خاضعا للقوانين والإشراف البرلماني".

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: هناك عدد من التهديدات العالمية بينها الإرهاب وهجمات المعلوماتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.